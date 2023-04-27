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РФ завела на фронт танковый полк, но попытка бросить технику на штурм провалилась – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 18:36
РФ завела на фронт танковый полк, но попытка бросить технику на штурм провалилась – ВСУ - Фото
Російський танк (Фото - EPA)

Россия завела на поле боя танковый полк, но все равно почти не использует технику для штурмов. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, в тылу у россиян происходят "странные дела" – на передовую зашел танковый полк армии РФ, но оккупанты четыре дня подряд не применяли технику для штурмов.

"Возможно, техника неисправна, или это была сугубо демонстрация военного присутствия", – сказал спикер ВСУ.

Однако вчера, 26 апреля, по его словам, россияне все же решились выпустить на поле боя на Марьинском направлении два танка и две боевые машины пехоты.

"Один танк был сразу уничтожен, одна БМП повреждена. Остальные – сбежали", – сообщил Дмитрашковский.

Оксана Житнюк
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