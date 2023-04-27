ВСУ: Под Угледаром снова появилась 155 бригада морской пехоты РФ. Новые атаки из Донецка

В районе Угледара снова появилась 155 бригада морской пехоты РФ, которая была практически полностью уничтожена в феврале 2023 года при попытках штурмовать город. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский.

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По его словам, за прошлые сутки враг 35 раз атаковал украинские позиции на участке Марьинка-Авдеевка, также отбиты штурмы в районах Песок, Водяного и Крутой Балки (Ясиноватский район).

Он отметил, что вблизи Крутой Балки не было атак россиян около двух месяцев, вчера они наступали при поддержке двух танков и двух боевых машин пехоты, но были разбиты.

"Враг потерял около 200 человек убитыми и ранеными. Также уничтожено 25 единиц техники. Под Угледаром появились 155 и 40 бригады морской пехоты. Пока штурмовать не пытаются", — сказал Дмитрашковский.

Ранее Дмитрашковский заявлял, что российские оккупанты смогут полноценно наступать только в мае-июне в районе Угледара.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что причиной разгрома подразделений 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром стала неэффективная тактика и большое количество мобилизованных в подразделении.

Под Угледаром уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ.

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Дмитро Гриниченко

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