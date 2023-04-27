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ВСУ: Под Угледаром снова появилась 155 бригада морской пехоты РФ. Новые атаки из Донецка

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 15:42
ВСУ: Под Угледаром снова появилась 155 бригада морской пехоты РФ. Новые атаки из Донецка - Фото
Разрушенный Угледар (Фото: скриншот с видео)

В районе Угледара снова появилась 155 бригада морской пехоты РФ, которая была практически полностью уничтожена в феврале 2023 года при попытках штурмовать город. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, за прошлые сутки враг 35 раз атаковал украинские позиции на участке Марьинка-Авдеевка, также отбиты штурмы в районах Песок, Водяного и Крутой Балки (Ясиноватский район).
Он отметил, что вблизи Крутой Балки не было атак россиян около двух месяцев, вчера они наступали при поддержке двух танков и двух боевых машин пехоты, но были разбиты. 

"Враг потерял около 200 человек убитыми и ранеными. Также уничтожено 25 единиц техники. Под Угледаром появились 155 и 40 бригады морской пехоты. Пока штурмовать не пытаются", — сказал Дмитрашковский.

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

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Дмитро Гриниченко
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