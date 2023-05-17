Из-за проблем с личным составом армия России использует роты "Шторм Z" – спикер ВСУ

В армии России появились роты "Шторм Z", в которые набирают людей, имеющих проблемы с законом, но не отбывавших наказание за решеткой. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телеканала Freedom.

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По словам полковника, Минобороны РФ испытывает проблемы с личным составом и, чтобы стараться держать атакующую динамику, "со всех сусеков" стягивает кадры.

"Они используют и мобилизованный, и боевой армейский резерв (БАРС), и территориальные войска, в разные добровольческие батальоны заманивают, и сейчас, например, роты "Шторм Z", которые формируют из людей, имеющих проблемы с законом", – отметил Череватый.

Спикер указал, что в "Шторм Z" входят те, у кого появились проблемы с законом, и им предложили на выбор: либо в тюрьму, либо на войну. Они не имеют отношения к наемникам частных военных компаний, сидевших за решеткой.

"Можно сказать, что МО РФ перехватывает инициативу в "Вагнера", которому сейчас несколько подрезали в этом направлении возможность наполнения личным составом, и поэтому они используют такие же методы. Через военкоматы вместо того, чтобы по-прежнему отдавать их "Вагнеру", пытаются создавать эти "Шторм Z" роты", – добавил Череватый.

17 мая 2023 года в Генштабе отчитались о том, что украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили более 200 000 оккупантов.

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