UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Из-за проблем с личным составом армия России использует роты "Шторм Z" – спикер ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 14:10
Из-за проблем с личным составом армия России использует роты
Сергей Череватый (Фото: АрмияInform)

В армии России появились роты "Шторм Z", в которые набирают людей, имеющих проблемы с законом, но не отбывавших  наказание за решеткой. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телеканала Freedom.

По словам полковника, Минобороны РФ испытывает проблемы с личным составом и, чтобы стараться держать атакующую динамику, "со всех сусеков" стягивает кадры.

"Они используют и мобилизованный, и боевой армейский резерв (БАРС), и территориальные войска, в разные добровольческие батальоны заманивают, и сейчас, например, роты "Шторм Z", которые формируют из людей, имеющих проблемы с законом", – отметил Череватый.

Спикер указал, что в "Шторм Z" входят те, у кого появились проблемы с законом, и им предложили на выбор: либо в тюрьму, либо на войну. Они не имеют отношения к наемникам частных военных компаний, сидевших за решеткой.

"Можно сказать, что МО РФ перехватывает инициативу в "Вагнера", которому сейчас несколько подрезали в этом направлении возможность наполнения личным составом, и поэтому они используют такие же методы. Через военкоматы вместо того, чтобы по-прежнему отдавать их "Вагнеру", пытаются создавать эти "Шторм Z" роты", – добавил Череватый.

Смотрите видео: "Нет конца-края". Россиянка показала кладбище "вагнеровцев" в Горячем Ключе

Олег Васькив
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаСергей ЧереватыйШторм Z
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 