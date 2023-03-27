"Нет конца и края". Россиянка показала кладбище вагнеровцев в Горячем Ключе – видео
В Сети появилось видео, на котором россиянка показывает кладбище боевиков террористической организации Группа Вагнера, уничтоженных в Украине.
Кладбище расположено вблизи города Горячий Ключ в Краснодарском крае России.
Огромное кладбище наемников из Вагнера в Краснодарском крае РФ (Горячий Ключ). Все могилы свежие.— Денис Казанський (@den_kazansky) March 27, 2023
Комментарии за кадром бесценны pic.twitter.com/XjI6RhL9UZ
На видео женщина идет вдоль рядов могил и сокрушается.
"Очень большое кладбище. Нет конца и края", – приговаривает женщина.
Количество рядов могил, которые показывает россиянка, действительно трудно сосчитать.
Также невозможно составить представление о числе могил в каждом ряду – камера снимает так, что конца им не видно.
По словам автора видео, все эти могилы вагнеровцев появились в Горячем Ключе в течение двух-трех месяцев.
По данным росСМИ, в Горячем Ключе на частном кладбище ЧВК Вагнера хоронит боевиков, которые были уничтожены в Украине и за трупами которых никто не обратился.
- 18 февраля США оценили потери ЧВК Вагнера в Украине – более 30 000 человек убитыми и ранеными.
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