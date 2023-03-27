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"Нет конца и края". Россиянка показала кладбище вагнеровцев в Горячем Ключе – видео

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 14:13
Кладбище вагнеровцев (Фото: ресурсы оккупантов)

В Сети появилось видео, на котором россиянка показывает кладбище боевиков террористической организации Группа Вагнера, уничтоженных в Украине.

Кладбище расположено вблизи города Горячий Ключ в Краснодарском крае России.

На видео женщина идет вдоль рядов могил и сокрушается.

"Очень большое кладбище. Нет конца и края", – приговаривает женщина.

Количество рядов могил, которые показывает россиянка, действительно трудно сосчитать.

Также невозможно составить представление о числе могил в каждом ряду – камера снимает так, что конца им не видно.

По словам автора видео, все эти могилы вагнеровцев появились в Горячем Ключе в течение двух-трех месяцев.

По данным росСМИ, в Горячем Ключе на частном кладбище ЧВК Вагнера хоронит боевиков, которые были уничтожены в Украине и за трупами которых никто не обратился.

Читайте также: "Вагнеры рвутся на поле боя". ВСУ показали уничтожение вагнеровцев под Бахмутом – видео

Наталія Медведєва
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