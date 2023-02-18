В США оценили потери ЧВК Вагнера в Украине: более 30 000 человек убитыми и ранеными

Российская преступная организация ЧВК Вагнера потеряла в Украине более 30 000 человек убитыми и ранеными. Такую оценку в пятницу на брифинге привел представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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По его словам, количество убитых в ЧВК Вагнера составляет около 9000 наемников, причем половина из них были убиты за последние два с половиной месяца, когда усилились бои на Бахмутском направлении. Около 90% убитых в декабре были завербованы из российских тюрем.

"Это люди, которых он [Евгений Пригожин] просто вытаскивает из мест заключения и без подготовки, без учебы и должного вооружения бросает как пушечное мясо в бой", – сказал Кирби.

Он добавил, что российские силы, в основном "вагнеровцы", продолжают бои вокруг Бахмута, хотя сам город не имеет стратегического значения.

26 января США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией.

3 февраля Украина заочно сообщила о подозрении главарю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. Офис генпрокурора также обещает привлечь к ответственности и рядовых "вагнеровцев" – даже сбежавших за границу.

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Андрій Водяний

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