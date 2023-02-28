Украинские военные 1-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады показали уничтожение боевиков террористической организации "Группа Вагнер" под Бахмутом. Соответствующее видео опубликовано на Telegram-канале батальона.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Вагнера рвутся на поле боя", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на видео зафиксирована успешная работа 1 мехбата 3 ОШБр и батареи 26 артиллерийской бригады AHS Krab под Бахмутом.
Уничтожены российские оккупанты и их позиции.
- 25 февраля бригада им. Черных запорожцев показала на видео "кладбище танков", которое ее бойцы устроили оккупантам под Угледаром.
Читайте также: В Бахмуте террористы Вагнера прятались в здании. Их разнесла БМП-2 воинов 93 ОМБр — видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии