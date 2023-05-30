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ВСУ отбили все атаки россиян под Марьинкой и ударили по трем пунктам управления армии РФ

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 18:57
ВСУ отбили все атаки россиян под Марьинкой и ударили по трем пунктам управления армии РФ - Фото
Фото - Генштаб ЗСУ

В течение суток украинские защитники отбили все атаки оккупантов в районе Марьинки Донецкой области, а также поразили три пункта управления армии РФ. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Подразделения Сил обороны отбили сегодня 11 вражеских атак.

На Купянском направлении армия РФ в течение суток вела безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и Новоселевской Луганской области.

ВСУ отбили все атаки россиян под Марьинкой и ударили по трем пунктам управления армии РФ
На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. На Бахмутском направлении – тоже.

На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные действия в направлении Северного, успеха не имели.

ВСУ отбили все атаки россиян под Марьинкой и ударили по трем пунктам управления армии РФ

На Марьинском направлении украинские защитники отбили все атаки РФ в районе города Марьинка, а также в направлении населенных пунктов Победа и Новомихайловка.

ВСУ отбили все атаки россиян под Марьинкой и ударили по трем пунктам управления армии РФ

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ.

Ракетчики и артиллеристы в течение суток поразили три пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, три склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.

  • В утренней сводке Генштаб сообщил, что российские оккупанты прекратили наступать в районе Бахмута, однако активизировали атаки вблизи Купянска и Сватово.
  • С начала полномасштабной российско-украинской войны Силы обороны уничтожили около 207 440 россиян.

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Оксана Житнюк
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