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Почему в Москве взрывы. СМИ РФ начали задавать Кремлю "неудобные" вопросы. Реакция Пескова

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 13:45
Почему в Москве взрывы. СМИ РФ начали задавать Кремлю
Дмитрий Песков (Фото: ЕРА)

На фоне атаки неизвестных беспилотников на Москву 30 мая пресс-секретарю российского диктатора Владимира Путина Дмитрию Пескову российские СМИ на брифинге стали задавать "неудобные" вопросы, связывая обстрелы российских территорий с агрессивной войной РФ против Украины.

Сотрудница, предположительно, росСМИ спросила Пескова о взаимосвязи между началом войны РФ против Украины и атакой дронов на Москву.

Она упомянула также другие инциденты на территории России, в частности, в Белгородской области, которая обстреливается с начала полномасштабной войны, а также эпизоды с операциями Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" на территории РФ. (Последних пропагандисты называют "украинскими диверсионными группами").

"До начала спецоперации в Украине таких инцидентов не было", – сказала она, спрашивая у Пескова, встревожен ли Кремль тем, что жители России подвергаются опасности в связи с войной.

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Спикер Кремля ответил, что "нет никаких угроз для жителей Москвы" и "это подтверждает необходимость продолжать СВО (войну против Украины. – Ред.)".

Утром 30 мая российскую столицу и область атаковали неизвестные беспилотники. В атаке участвовало около 30 беспилотников. Большинство якобы сбили в Подмосковье. 

Милана Головань
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войнавладимир путинкремльдмитрий песков
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