Бойцы РДК и "Свободы России" все еще под Белгородом, власти отошли из нескольких сел – ГУР

Бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК) и Легиона "Свобода России" до сих пор находятся на территории Белгородской области РФ, количество движения сопротивления увеличивается, а из нескольких сел у границы "фактически отошли" власти РФ. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире программы Новий відлік.

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"Да, [ГУР] известно – есть [сейчас на территории Белгородской области] представители РДК и Легиона "Свобода России". Есть представители движения сопротивления, которые на самом деле разворачиваются", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что в РФ растет количество людей, которые не видят иного пути, кроме как вооруженная борьба для защиты своих конституционных дел. По словам Юсова, у этих людей разные идеологические предпочтения и национальное происхождение.

"Да, такие люди остаются на территории, которая называется пока еще Российская Федерация, и их география распространяется, их количество увеличивается", – сказал представитель ГУР.

Он подчеркнул, что цель этих людей – освобождение данной территории от господства режима российского диктатора Владимира Путина, который для них является режимом внутренней оккупации.

Юсова также спросили о том, на территории каких конкретно населенных пунктов действуют добровольцы, и где сейчас фактически нет представителей путинского режима.

"Есть несколько поселков на пограничье – я сейчас не буду говорить их названия, они будут позже объявлены, – из которых фактически отошли рашистские власти, и в принципе там сейчас нет власти никакой", – сказал Юсов.

При этом он добавил, что деятельность сопротивления и повстанцев сейчас происходит в том числе и в столичном регионе РФ.

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Утром 22 мая РДК и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ, они вошли в Белгородскую область. В ГУР в комментарии LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно.

объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно. Позже в ГУР сообщили, что в Белгородской области в срочном режиме началась эвакуация на объекте Белгород-22, где россияне хранят боезапасы для ядерного вооружения.

В регионе был введен "режим контртеррористической операции". На следующий день, 23 мая, его отменили, а у Шойгу заявили о "разгроме" противника, показав постановочные кадры с разбитой техникой.

В легионе "Свобода России" утверждают, что во время операции в Белгородской области РФ были "разгромлены" силы ФСБ, а также уничтожена мотострелковая рота ВС РФ.

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