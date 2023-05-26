Легион "Свобода России" опубликовал первую видео-сводку операции в Белгородской области РФ. На кадрах — работа артиллерии по российским оккупантам и их технике.

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"Кадры, демонстрирующие трусость и непрофессионализм путинских войск", – говорится в описании видео.

В легионе говорят, что оккупанты, имея численное превосходство, действуя на знакомой им территории, "панически прятались в посадках и под заборами".

На видео запечатлен удар артиллерии по дому, в котором, как утверждают повстанцы, прятались военные мотострелковой роты ВС РФ.

"Они хотели поиграть в прятки, но наши артиллеристы играют лучше. Тут же — уничтоженная и поврежденная техника, которая больше не поедет по российским дорогам разрушать украинские города", – говорится в описании.

В легионе также сообщили, что их потери в ходе операции составили два человека погибшими и 10 ранеными. Российское Минобороны заявляло о по меньшей мере 70 убитых повстанцах. Русский добровольческий корпус, который вместе с легионом участвовал в операции, свои потери не озвучивал. Однако там заявляли, что данные российской стороны преувеличены.

Утром 22 мая Русский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ, они вошли в Белгородскую область. В ГУР в комментарии LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно. По данным источника агентства в разведке, и РДК, и легион курирует ГУР.

объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно. По данным источника агентства в разведке, и РДК, и легион курирует ГУР. Позже в ГУР сообщили, что в Белгородской области в срочном режиме началась эвакуация на объекте Белгород-22, где россияне хранят боезапасы для ядерного вооружения.

В области был введен "режим контртеррористической операции", предусматривающий "специальные меры и временные ограничения". На следующий день, 23 мая, его отменили.

В легионе Свобода России утверждают, что во время операции на территории Белгородской области РФ были "разгромлены" силы ФСБ, а также уничтожена мотострелковая рота ВС РФ.

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