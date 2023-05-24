У ГУР есть информация о переброске оккупантов из Украины в РФ после событий под Белгородом

Главное управление разведки Минобороны не подтверждает потери, которые официально приписала Россия Российскому добровольческому корпусу и легиону Свобода России, а также проверяет информацию о переброске оккупантов с линии фронта обратно на территорию РФ. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГУР Андрей Юсов.

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По его словам, в настоящее время в оккупационных властях Белгородской области наблюдается "продолжение паники, хаоса и неопределенности". Кремль дезориентирован лояльным отношением к повстанцам среди местного российского населения, отметил Юсов.

Он предполагает, что операция в Белгородской области вызовет цепную реакцию в других регионах РФ.

Юсов также отметил, что информация российской стороны о больших потерях, которые якобы понесли повстанцы, не соответствует действительности. "Это на скорую руку слепленные пропагандистские фейки. Там было много смешных вещей: и генерал, лично руководивший освобождением улицы, и другие забавные моменты", – сказал представитель ГУР.

"На самом деле российская пропаганда сломалась после событий в Белгородской области и по сей день не может четко объяснить какие-то ключевые сообщения даже для внутренней аудитории. Весь мир увидел, что в России развивается настоящее внутреннее противостояние..." – отметил Юсов.

Кроме того, он сообщил, что ГУР располагает информацией о том, что Россия перебрасывает оккупантов с линии фронта в Украине на территорию РФ. Эта информация, по словам Юсова, проверяется и отслеживается.

Ядерные боеприпасы, которые россияне вывезли с объекта Белгород-22 после вторжения повстанцев, пока не вернули. Юсов говорит, что эксплуатация этого объекта под вопросом.

Утром 22 мая Российский добровольческий корпус (РДК) и легион Свобода России сообщили о пересечении границы с РФ, они вошли в Белгородскую область. В ГУР в комментарии LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно. По данным источника агентства в разведке, и РДК, и легион курирует ГУР.

объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно. По данным источника агентства в разведке, и РДК, и легион курирует ГУР. Позже в ГУР сообщили, что в Белгородской области в срочном режиме началась эвакуация на объекте Белгород-22, где россияне хранят боезапасы для ядерного вооружения.

В области был введен "режим контртеррористической операции", предусматривающий "специальные меры и временные ограничения". На следующий день, 23 мая, его отменили.

В легионе Свобода России утверждают, что во время операции на территории Белгородской области РФ были "разгромлены" силы ФСБ, а также уничтожена мотострелковая рота ВС РФ.

Также там отрицают заявления российской стороны о больших потерях, которые якобы понесло формирование во время операции. Также в легионе говорят, что операция не была скоординирована с властями Украины.

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