Операция в Белгородской области может заставить РФ отвести часть войск от фронта – Reuters

По мнению западных военных аналитиков, двухдневная операция в Белгородской области РФ может заставить Кремль перекинуть войска от линии фронта, а также нанести Москве психологический удар. Экспертов опросило агентство Reuters.

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"Украинцы пытаются растянуть россиян в разные стороны, чтобы открыть пробелы", – сказал Нил Мелвин, аналитик британского Королевского института оборонных исследований (RUSI).

По его мнению, россиянам придется отреагировать на пересечение их границы вооруженной группой и разместить там войска, а также существенно укрепить вообще всю пограничную зону, даже если украинские бойцы не собираются идти по этому пути.

Мелвин отметил, что операция также способствовала поднятию морального духа в Украине.

Марк Галеотти, глава лондонской консалтинговой компании Mayak Intelligence и автор нескольких книг о российской армии, сказал, что вторжение в Белгородскую область выглядело как операция по "формированию" украинского поля боя перед запланированным контрнаступлением.

"...Это действительно шанс сделать две вещи. Одна — взбудоражить россиян, заставить их обеспокоиться возможностью восстаний среди собственного народа. А во-вторых, заставить россиян развести свои войска", — сказал он.

Утром 22 мая Российский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ, они вошли в Белгородскую область. В ГУР в комментарии LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно. По данным источника агентства в разведке, и РДК, и легион курирует ГУР.

объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно. По данным источника агентства в разведке, и РДК, и легион курирует ГУР. Позже в ГУР сообщили, что в Белгородской области в срочном режиме началась эвакуация на объекте Белгород-22, где россияне хранят боезапасы для ядерного вооружения.

В области был введен "режим контртеррористической операции", предусматривающий "специальные меры и временные ограничения". На следующий день, 23 мая, его отменили.

В легионе "Свобода России" утверждают, что во время операции на территории Белгородской области РФ были "разгромлены" силы ФСБ, а также уничтожена мотострелковая рота ВС РФ.

Там также отрицают заявления российской стороны о больших потерях, которые якобы понесло формирование во время операции, а также координации своих действий с украинскими властями.

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