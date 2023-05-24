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Операція у Бєлгородській області може змусити РФ відвести частину військ від лінії фронту – Reuters

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24.05.2023, 09:26
Операція у Бєлгородській області може змусити РФ відвести частину військ від лінії фронту – Reuters - Фото
Боєць РДК (Ілюстративне фото: Скриншот відео)

На думку західних військових аналітиків, дводенна операція у Бєлгородській області РФ може змусити Кремль перекинути війська від лінії фронту, а також завдати Москві психологічного удару. Експертів опитало агентство Reuters.

"Українці намагаються розтягнути росіян у різні боки, щоб відкрити прогалини", – сказав Ніл Мелвін, аналітик британського Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI).

На його думку, росіянам доведеться відреагувати на перетин їхнього кордону озброєною групою і розмістити там війська, а також суттєво укріпити взагалі всю прикордонну зону, навіть якщо українські бійці не збираються йти цим шляхом.

Мелвін зазначив, що операція також сприяла підняттю морального духу в Україні.

Марк Галеотті, голова лондонської консалтингової компанії Mayak Intelligence й автор кількох книг про російську армію, сказав, що вторгнення у Бєлгородську область виглядало як операція з "формування" українського поля бою перед запланованим контрнаступом.

"...Це справді шанс зробити дві речі. Одна — розбурхати росіян, змусити їх занепокоїтися можливістю повстань серед власного народу. А по-друге, змусити росіян розвести свої війська", — сказав він.

  • Вранці 22 травня Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони увійшли до Бєлгородської області. У ГУР у коментарі LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно. За даними джерела агентства у розвідці, і РДК, і легіон курує ГУР.
  • Пізніше у ГУР повідомили, що у Бєлгородській області у терміновому режимі розпочалася евакуація на об'єкті Бєлгород-22, де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.
  • В області було введено "режим контртерористичної операції", який передбачає "спеціальні заходи та тимчасові обмеження". Наступного дня, 23 травня, його скасували.
  • У легіоні "Свобода Росії" стверджують, що під час операції на території Бєлгородської області РФ були "розгромлені" сили ФСБ, а також знищена мотострілецька рота ЗС РФ.
  • Там також заперечують заяви російської сторони про великі втрати, яких нібито зазнало формування під час операції, а також координацію своїх дій з українською владою.
Вадим Ребрина
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бєлгородсвобода росіїрдк
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