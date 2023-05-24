ГУР має інформацію про перекидання окупантів з України до РФ після подій на Бєлгородщині

Головне управління розвідки Міноборони не підтверджує втрати, які офіційно приписала Росія Російському добровольчому корпусу і легіону Свобода Росії, а також перевіряє інформацію про перекидання окупантів із лінії фронту назад на територію РФ. Про це в ефірі телемарафону розповів спікер ГУР Андрій Юсов.

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За його словами, наразі в окупаційній владі на Бєлгородщині спостерігається "продовження паніки, хаосу і невизначеності". Кремль дезорієнтований лояльним ставленням до повстанців серед місцевого російського населення, зазначив Юсов.

Він припускає, що операція на Бєлгородщині викличе ланцюгову реакцію в інших регіонах РФ.

Юсов також зазначив, що інформація російської сторони про великі втрати, яких нібито зазнали повстанці, не відповідає дійсності. "Це нашвидкуруч зліплені пропагандистські фейки. Там було багато смішних речей: і генерал, який особисто керував звільненням вулиці, інші кумедні моменти", – сказав представник ГУР.

"Насправді російська пропаганда зламалася після подій на Бєлгородщині і по сьогодні не може чітко пояснити якісь ключові повідомлення навіть для внутрішньої аудиторії. Весь світ побачив, що у Росії розвивається справжнє внутрішнє протистояння..." – зазначив Юсов.

Крім того, він повідомив, що ГУР має інформацію про те, що Росія перекидає окупантів із лінії фронту в Україні на територію РФ. Ця інформація, за словами Юсова, перевіряється і відстежується.

Ядерні боєприпаси, які росіяни вивезли з об'єкта Бєлгород-22 після вторгнення повстанців, наразі не повернули. Юсов каже, що експлуатація цього об'єкту під питанням.

Вранці 22 травня Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон Свобода Росії повідомили про перетин кордону з РФ, вони увійшли до Бєлгородської області. У ГУР у коментарі LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно. За даними джерела агентства у розвідці, і РДК, і легіон курує ГУР.

пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно. За даними джерела агентства у розвідці, і РДК, і легіон курує ГУР. Пізніше у ГУР повідомили, що у Бєлгородській області у терміновому режимі розпочалася евакуація на об'єкті Бєлгород-22, де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.

В області було введено "режим контртерористичної операції", який передбачає "спеціальні заходи та тимчасові обмеження". Наступного дня, 23 травня, його скасували.

У легіоні Свобода Росії стверджують, що під час операції на території Бєлгородської області РФ були "розгромлені" сили ФСБ, а також знищена мотострілецька рота ЗС РФ.

Також там заперечують заяви російської сторони про великі втрати, яких нібито зазнало формування під час операції. Також у легіоні кажуть, що операція не була скоординована з владою України.

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