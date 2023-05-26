Легіон "Свобода Росії" опублікував перше відеозведення операції у Бєлгородській області РФ. На кадрах — робота артилерії по російських окупантах та їхній техніці.

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"Кадри, що демонструють боягузтво та непрофесіоналізм путінських військ", – йдеться в описі відео.

У легіоні кажуть, що окупанти, маючи чисельну перевагу, діючи на знайомій їм території, "панічно ховалися в посадках і під парканами".

На відео знято удар артилерії по будинку, в якому, як стверджують повстанці, ховалися військові мотострілецької роти ЗС РФ.

"Вони хотіли пограти у хованки, але наші артилеристи грають краще. Тут же — знищена та пошкоджена техніка, яка більше не поїде російськими дорогами руйнувати українські міста", – йдеться в описі.

У легіоні також повідомили, що їхні втрати під час операції становлять дві особи загиблими та 10 пораненими. Російське Міноборони заявляло про щонайменше 70 убитих повстанців. Російський добровольчий корпус, який разом із легіоном брав участь в операції, своїх втрат не озвучував. Однак там заявляли, що дані російської сторони перебільшені.

Вранці 22 травня Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони увійшли до Бєлгородської області. У ГУР у коментарі LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно. За даними джерела агентства у розвідці, і РДК, і легіон курує ГУР.

пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно. За даними джерела агентства у розвідці, і РДК, і легіон курує ГУР. Пізніше у ГУР повідомили, що у Бєлгородській області у терміновому режимі розпочалася евакуація на об'єкті Бєлгород-22, де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.

В області було введено "режим контртерористичної операції", який передбачає "спеціальні заходи та тимчасові обмеження". Наступного дня, 23 травня, його скасували.

У легіоні "Свобода Росії" стверджують, що під час операції на території Бєлгородської області РФ були "розгромлені" сили ФСБ, а також знищена мотострілецька рота ЗС РФ.

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