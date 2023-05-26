Бійці РДК і "Свободи Росії" досі під Бєлгородом, влада відійшла з кількох селищ – ГУР

Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) та Легіону "Свобода Росії" досі перебувають на території Бєлгородської області РФ, кількість руху опору збільшується, а з кількох селищ біля кордону "фактично відійшла" влада РФ. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі програми Новий відлік.

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"Так, [ГУР] відомо – є [зараз на території Бєлгородської області] представники РДК і Легіону "Свобода Росії". Є представники руху опору, які насправді розгортаються", – сказав Юсов.

Він наголосив, що в РФ зростає кількість "людей, які зневірились" і не бачать іншого шляху, ніж збройна боротьба для захисту своїх конституційних справ. За словами Юсова, ці люди мають різні ідеологічні вподобання і національне походження.

"Так, такі люди залишаються на території, яка називається поки що Російська Федерація, і їхня географія поширюється, їхня кількість збільшується", – сказав представник ГУР.

Він наголосив, що ціль цих людей – визволення даної території від панування режиму російського диктатора Володимира Путіна, який є для них режимом внутрішньої окупації.

Юсова також запитали про те, на території яких конкретно населених пунктів наразі діють добровольці, і де зараз фактично не має представників путінського режиму.

"Є декілька селищ на прикордонні – я зараз не говоритиму їхні назви, вони будуть пізніше оголошені, – з яких фактично відійшла рашистська влада, і загалом там зараз немає влади жодної", – сказав Юсов.

Водночас він додав, що діяльність руху опору і повстанців зараз відбувається і в столичному регіону РФ.

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Вранці 22 травня РДК та легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони увійшли до Бєлгородської області. У ГУР у коментарі LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно.

пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно. Пізніше у ГУР повідомили, що у Бєлгородській області у терміновому режимі розпочалася евакуація на об'єкті Бєлгород-22, де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.

В регіоні було введено "режим контртерористичної операції". Наступного дня, 23 травня, його скасували, а у Шойгу заявили про "розгром" супротивника, показавши фейкові кадри з розбитою технікою.

У легіоні "Свобода Росії" стверджують, що під час операції в Бєлгородській області РФ були "розгромлені" сили ФСБ, а також знищена мотострілецька рота ЗС РФ.

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