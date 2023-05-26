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Постановка. У Шойгу небоєздатну техніку видали за "знищену" під Бєлгородом – ГУР

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 21:31
Постановка. У Шойгу небоєздатну техніку видали за
Скриншот

Під час заходу до Бєлгородської області РФ бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) та Легіону "Свобода Росії" не втрачали техніку, а воєнне відомство Сергія Шойгу як "доказ" наводило постановчі кадри. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк в інтерв’ю Радіо Свобода.

23 травня у Шойгу заявили про "знищення" близько 70 "диверсантів" та їхньої техніки. У ГУР спростовують ці заяви окупантів.

"Вони, звичайно, медійно зараз можуть створити якусь картинку. Вони можуть це все показати. Його (Шойгу. – Ред.) слова не відповідають дійсності", – заявив Черняк.

Він наголосив, що опубліковані росіянами кадри зі знищеними військовими позашляховиками були постановчими, і це була розбита небоєздатна техніка.

"Цю техніку росіяни спеціально поставили, щоб провести свої інформаційно-психологічні операції", – сказав Черняк.

Читайте також: ГУР: Російський добровольчий корпус був не на американській техніці, а на відбитій в окупантів

  • Вранці 22 травня Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони увійшли до Бєлгородської області. У ГУР у коментарі LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно
  • Пізніше у ГУР повідомили, що у Бєлгородській області у терміновому режимі розпочалася евакуація на об'єкті Бєлгород-22, де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.
  • В регіоні було введено "режим контртерористичної операції". Наступного дня, 23 травня, його скасували.
  • У легіоні Свобода Росії стверджують, що під час операції на території Бєлгородської області РФ були "розгромлені" сили ФСБ, а також знищена мотострілецька рота ЗС РФ.

Дивіться також: Легіон "Свобода Росії" показав перше відеозведення операції у Бєлгородській області

Оксана Житнюк
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