ГУР: Російський добровольчий корпус був не на американській техніці, а на відбитій в окупантів

Російський добровольчий корпус (РДК) не отримував американське озброєння. Під час рейду в Бєлгородську область РФ підрозділ використовував техніку, відбиту в російських окупантів. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Він зазначив, що існують чіткі механізми контролю зброї, яку партнери передавали Україні.

Це озброєння надавалось виключно для використання ЗСУ, тобто регулярними формуваннями українського війська.

"Такі перевірки, такий контроль здійснюють і представники тих країн, які надавали зброю. Жодна одиниця зброї, яка була надана американськими партнерами, не була передана Російському добровольчому корпусу", – повідомив представник ГУР.

За його словами, техніка, яку використовував РДК, була відбита в армії РФ. Останні ж унаслідок бойових дій захопили її "під Бахмутом чи в інших районах", сказав він.

"Захопили росіяни [війська РФ. – Ред.], і Російський добровольчий корпус цю техніку в них відбив", – сказав Черняк.

22 травня 2023 року РДК і легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ у Бєлгородські області. У розвідці України пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно.

У легіоні стверджують, що під час операції нібито "були розгромлені" сили ФСБ, а також "знищена мотострілецька рота" ЗС РФ. Вони заперечили заяви Росії про "великі втрати", яких нібито зазнало формування. Легіон каже, що операція "не була скоординована" з Києвом.

23 травня у Держдепі США повідомили, що "скептично" ставляться до інформації про нібито західну техніку в Бєлгородській області.

24 травня у Пентагоні заявили, що "уважно стежать" за повідомленнями щодо нібито використання західної та американської техніки під час рейду Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" на території Бєлгородської області РФ.

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