У Російському добровольчому корпусі (РДК) заявили, що його бійці нібито знову зайшли на територію Росії у Бєлгородській області в тому самому місці, що й кілька днів тому. Реакції місцевої влади та російських пропагандистів немає.

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"Чекайте нас і у вашому населеному пункті", – йдеться у зверненні до росіян.

Командир РДК Денис Нікітін в кадрі стоїть на тлі будівлі з табличкою "Пошта Росії" у Глотовому.

Від українського кордону до населеного пункту відстань ~3,5 км, від кільцевої дороги Харкова до місця подій – 50 км на північний захід.

Боєць формування заявив, що "цього разу вже нікому не треба доводити, що ми знімали наше відео не на Київщині, а на Батьківщині".

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Наразі немає можливості підтвердити або спростувати, чи це нове відео, чи записане раніше. У властивостях файлу – дані, що відео записане/перекодоване о 09:29 ранку 25 травня.

Повідомлень російської регіональної влади щодо "прориву диверсантів", як зазвичай повідомляють про такі епізоди керівники місцевих адміністрацій, немає.

22 травня 2023 року РДК і легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ у Бєлгородські області. У розвідці України пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно.

У Бєлгородській області того ж дня нібито розпочалася евакуація на ядерному об'єкті "Бєлгород-22", було введено "режим контртерористичної операції". Наступного дня його скасували.

У Легіоні стверджують, що під час операції нібито "були розгромлені" сили ФСБ, а також "знищена мотострілецька рота" ЗС РФ. Вони заперечили заяви РФ про "великі втрати", яких нібито зазнало формування. Легіон каже, що операція "не була скоординована" з Києвом.

Радник глави ОО Подоляк пояснив, що Україна "не має безпосереднього стосунку" до подій у Бєлгородській області, але "з цікавістю спостерігає".

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