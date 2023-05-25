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Русский добровольческий корпус выложил видео из Глотова. Утверждают, что снова зашли в РФ видео

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 13:23
скріншот рдк
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В Российском добровольческом корпусе (РДК) заявили, что его бойцы якобы снова зашли на территорию России в Белгородской области в том же месте, что и несколько дней назад. Реакции местных властей и российских пропагандистов нет.

"Ждите нас и в вашем населенном пункте", – говорится в обращении к россиянам.

Командир РДК Денис Никитин в кадре стоит на фоне здания с табличкой Почта России в Глотово.

От украинской границы до населенного пункта расстояние ~3,5 км, от кольцевой дороги Харькова до места событий – 50 км к северо-западу.

Боец формирования заявил, что "в этот раз уже никому не нужно доказывать, что мы снимали наше видео не на Киевщине, а на Родине".

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Пока нет возможности подтвердить или опровергнуть, это новое видео или записанное ранее. В свойствах файла – данные, что видео записано/перекодировано в 09:29 утра 25 мая.

Сообщений российских региональных властей о "прорыве диверсантов", как обычно сообщают о таких эпизодах руководители местных администраций, нет.

Карта Глотове
  • 22 мая 2023 года РДК и Легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ в Белгородские области. В разведке Украины объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно.
  • В Белгородской области в тот же день якобы началась эвакуация на ядерном объекте "Белгород-22", был введен "режим контртеррористической операции". На следующий день его упразднили.
  • В Легионе утверждают, что во время операции якобы "были разгромлены" силы ФСБ, а также "уничтожена мотострелковая рота" ВС РФ. Они отрицали заявления РФ о "больших потерях", которые якобы понесло формирование. Легион говорит, что операция "не была скоординирована" с Киевом.
  • Советник главы ОО Подоляк объяснил, что Украина "не имеет непосредственного отношения" к событиям в Белгородской области, но "с интересом наблюдает".

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Артём Джерипа
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войнаБелгородская областьРусский добровольческий корпусглотово
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