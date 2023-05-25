Разведка о рейде РДК и Легиона Свобода России в Белгородскую область: Это будет масштабнее

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что после рейда бойцов Российского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России" в Белгородскую область стоит ожидать продолжения подобных событий в РФ и расширения их географии. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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По его словам, РДК и Легион "Свобода России" уже делали заявления о том, что Украина не имеет отношения к их операции.

"Это граждане РФ и на территории своей страны они действуют самостоятельно, в соответствии своими планами. Украина наблюдает, но это их дело", — сказал Юсов.

Он отметил, что "весь мир увидел" — люди, которые способны бороться с режимом диктатора Владимира Путина с оружием в руках, "имеют большую поддержку среди местного населения РФ".

"Эти конфликты в России становятся более масштабными, думаю, что можно ждать продолжения подобных событий и расширения их географии. Идею пропагандистов РФ о буферной зоне внутри России можно только поддержать, она будет полезной для Украины", — заявил представитель разведки.

Утром 22 мая РДК и Легион "Свобода России" заявили о пересечении границы с РФ: вошли в Белгородскую область. В ГУР объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно. По данным источника в разведке, и РДК, и Легион курирует ГУР.

Позже в ГУР сообщили, что в Белгородской области началась эвакуация на ядерном объекте "Белгород-22", был введен "режим контртеррористической операции". На следующий день, 23 мая, его отменили.

В Легионе утверждают, что во время операции "были разгромлены" силы ФСБ, а также "уничтожена мотострелковая рота" ВС РФ. Также там отрицают заявления РФ о больших потерях, которые якобы понесло формирование. Также в Легионе говорят, что операция "не была скоординирована" с властями Украины.

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