Розвідка про рейд РДК та Легіону Свобода Росії в Бєлгородську область: Це буде масштабніше

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що після рейду бійців Російського добровольчого корпусу та Легіону "Свобода Росії" у Бєлгородську область варто очікувати продовження подібних подій у РФ та розширення їхньої географії. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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За його словами, РДК та Легіон "Свобода Росії" вже робили заяви про те, що Україна не має відношення до їхньої операції.

"Це громадяни РФ і на території своєї країни вони діють самостійно, відповідно до своїх планів. Україна спостерігає, але це їхня справа", — сказав Юсов.

Він зазначив, що "весь світ побачив", що люди, які здатні боротися з режимом диктатора Володимира Путіна зі зброєю в руках, "мають велику підтримку серед місцевого населення РФ".

"Ці конфлікти в Росії стають масштабнішими, думаю, що можна чекати продовження подібних подій і розширення їхньої географії. Ідею пропагандистів РФ про буферну зону всередині Росії можна лише підтримати, вона буде корисною для України", — заявив представник розвідки.

Вранці 22 травня Російський добровольчий корпус (РДК) та Легіон "Свобода Росії" заявили про перетин кордону з РФ: увійшли до Бєлгородської області. У ГУР пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно. За даними джерела у розвідці, і РДК, і Легіон курує ГУР.

Пізніше у ГУР повідомили, що у Бєлгородській області розпочалася евакуація на ядерному об'єкті "Бєлгород-22", було введено "режим контртерористичної операції". Наступного дня, 23 травня, його скасували.

У Легіоні стверджують, що під час операції "були розгромлені" сили ФСБ, а також "знищена мотострілецька рота" ЗС РФ. Також там заперечують заяви РФ про великі втрати, яких нібито зазнало формування. Також у Легіоні кажуть, що операція "не була скоординована" з владою України.

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