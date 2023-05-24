RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Пентагон "уважно стежить" за даними про нібито техніку США у Бєлгородській області

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 09:45
Пентагон
Пет Райдер (Фото: Пентагон)

У Міноборони США знають про інформацію щодо нібито використання західної та американської техніки під час рейду Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" на території Бєлгородської області РФ. Пентагон "уважно стежить" за цією інформацією, повідомляє речник відомства Пет Райдер.

"Так, ми бачили ці звіти, це те, за чим, очевидно, продовжуємо дуже уважно стежити", – сказав він.

Райдер зазначив, що уряд США не схвалював будь-яке передання обладнання третім сторонам, воєнізованим організаціям поза Збройними Силами України.

Україна також не запитувала передання озброєння третім сторонам, зауважив речник Пентагону.

  • 22 травня 2023 року Російський добровольчий корпус (РДК) і легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ у Бєлгородській області. У Головному управлінні розвідки пояснили, що, як громадяни РФ, члени цих формувань діють на території Росії автономно.
  • 23 травня у Держдепі США заявили, що "скептично" ставляться до інформації про нібито використання американської техніки в Бєлгородській області.

Читайте також: Росія: Перехопили два стратегічні бомбардувальники США. Пентагон: Нічого суттєвого

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнапентагондезинформаціябєлгородська областьПет Райдер
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 