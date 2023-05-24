Пентагон "уважно стежить" за даними про нібито техніку США у Бєлгородській області

У Міноборони США знають про інформацію щодо нібито використання західної та американської техніки під час рейду Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" на території Бєлгородської області РФ. Пентагон "уважно стежить" за цією інформацією, повідомляє речник відомства Пет Райдер.

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"Так, ми бачили ці звіти, це те, за чим, очевидно, продовжуємо дуже уважно стежити", – сказав він.

Райдер зазначив, що уряд США не схвалював будь-яке передання обладнання третім сторонам, воєнізованим організаціям поза Збройними Силами України.

Україна також не запитувала передання озброєння третім сторонам, зауважив речник Пентагону.

22 травня 2023 року Російський добровольчий корпус (РДК) і легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ у Бєлгородській області. У Головному управлінні розвідки пояснили, що, як громадяни РФ, члени цих формувань діють на території Росії автономно.

23 травня у Держдепі США заявили, що "скептично" ставляться до інформації про нібито використання американської техніки в Бєлгородській області.

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