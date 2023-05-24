Росія: Перехопили два стратегічні бомбардувальники США. Пентагон: Нічого суттєвого

Міністерство оборони США підтвердило інформацію про взаємодію між двома стратегічними бомбардувальниками В-1 Сполучених Штатів та російськими літаками над Балтійським морем. Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер.

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"Це давно сплановані навчання в Європі, і я розумію, що це була безпечна та професійна взаємодія з російськими літаками", – сказав він.

Райдер зазначив, що стратегічні бомбардувальники B-1 є частиною оперативної групи бомбардувальників, що регулярно виконують завдання "у всьому світі в різних країнах".

Він зауважив, що в інциденті не було "нічого суттєвого", щоб повідомити про це.

Телеканал CNN зауважує, що Міноборони Росії повідомляло, нібито бомбардувальники були перехоплені у Балтійському морі, коли наближались до кордонів РФ. Для перехоплення було піднято в повітря винищувач Су-27 зі складу ППО Балтійського флоту.

26 квітня 2023 року ВПС НАТО перехопили над Балтійським морем три російські військові літаки, вони летіли з відключеними транспондерами.

8 травня в Естонію прибули винищувачі США F-22 Raptor для стримування агресії на Балтиці.

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