Россия: Перехватили два стратегических бомбардировщика США. Пентагон: Ничего существенного

Министерство обороны США подтвердило информацию о взаимодействии между двумя стратегическими бомбардировщиками В-1 Соединенных Штатов и российскими самолетами над Балтийским морем. Об этом сообщил спикер Пентагона Пет Райдер.

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"Это давно спланированные учения в Европе, и я понимаю, что это было безопасное и профессиональное взаимодействие с российскими самолетами", – сказал он.

Райдер отметил, что стратегические бомбардировщики B-1 являются частью оперативной группы бомбардировщиков, регулярно выполняющих задачи "по всему миру в разных странах".

Он отметил, что в инциденте не было "ничего существенного", чтобы сообщить об этом.

Телеканал CNN отмечает, что Минобороны России сообщало, якобы бомбардировщики были перехвачены в Балтийском море, когда приближались к границам РФ. Для перехвата был поднят в воздух истребитель Су-27 из состава ПВО Балтийского флота.

26 апреля 2023 г. ВВС НАТО перехватили над Балтийским морем три российских военных самолета, они летели с отключенными транспондерами.

8 мая в Эстонию прибыли истребители США F-22 Raptor для сдерживания агрессии на Балтике.

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