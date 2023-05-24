UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия: Перехватили два стратегических бомбардировщика США. Пентагон: Ничего существенного

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 08:00
Россия: Перехватили два стратегических бомбардировщика США. Пентагон: Ничего существенного - Фото
Стратегический бомбардировщик B-1 (Фото: US Air Force)

Министерство обороны США подтвердило информацию о взаимодействии между двумя стратегическими бомбардировщиками В-1 Соединенных Штатов и российскими самолетами над Балтийским морем. Об этом сообщил спикер Пентагона Пет Райдер.

"Это давно спланированные учения в Европе, и я понимаю, что это было безопасное и профессиональное взаимодействие с российскими самолетами", – сказал он.

Райдер отметил, что стратегические бомбардировщики B-1 являются частью оперативной группы бомбардировщиков, регулярно выполняющих задачи "по всему миру в разных странах".

Он отметил, что в инциденте не было "ничего существенного", чтобы сообщить об этом.

Телеканал CNN отмечает, что Минобороны России сообщало, якобы бомбардировщики были перехвачены в Балтийском море, когда приближались к границам РФ. Для перехвата был поднят в воздух истребитель Су-27 из состава ПВО Балтийского флота.

  • 26 апреля 2023 г. ВВС НАТО перехватили над Балтийским морем три российских военных самолета, они летели с отключенными транспондерами.
  • 8 мая в Эстонию прибыли истребители США F-22 Raptor для сдерживания агрессии на Балтике.

Читайте также: На ближайшем Рамштайне будут обсуждать ПВО, боеприпасы и F-16 для Украины – Пентагон

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагонСШАсу-27перехватбалтийское морестратегические бомбардировщики
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 