Истребители США F-22 Raptor прибыли на базу в Эстонии для сдерживания агрессии на Балтике
08.05.2023, 23:08
Истребители F-22 Raptors (Фото: US Air Force/Staff Sgt. Carlin Leslie)
Самолеты-истребители США пятого поколения F-22 Raptor выполнили развертывание в Эстонии. Об этом сообщили военно-воздушные силы США в Европе и Африке.
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"F-22 Raptor ВВС США сдерживают агрессию над небом Балтии", – говорится в сообщении.
Отмечается, что истребители пятого поколения F-22 Raptor ВВС США поддерживают миссию воздушной защиты Объединенных вооруженных сил НАТО вдоль восточного фланга.
Военные самолеты провели развертывание на авиабазе Эмари в Эстонии для сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря, говорится в сообщении.
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