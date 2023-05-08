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Истребители США F-22 Raptor прибыли на базу в Эстонии для сдерживания агрессии на Балтике

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08.05.2023, 23:08
Истребители США F-22 Raptor прибыли на базу в Эстонии для сдерживания агрессии на Балтике - Фото
Истребители F-22 Raptors (Фото: US Air Force/Staff Sgt. Carlin Leslie)

Самолеты-истребители США пятого поколения F-22 Raptor выполнили развертывание в Эстонии. Об этом сообщили военно-воздушные силы США в Европе и Африке.

"F-22 Raptor ВВС США сдерживают агрессию над небом Балтии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что истребители пятого поколения F-22 Raptor ВВС США поддерживают миссию воздушной защиты Объединенных вооруженных сил НАТО вдоль восточного фланга.

Военные самолеты провели развертывание на авиабазе Эмари в Эстонии для сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря, говорится в сообщении.

  • 11 апреля 2023 г. в Польшу прилетели истребители США F-22 Raptor для поддержки Восточного фланга НАТО.
  • 7 мая пилот самолета Польской пограничной службы потерял управление из-за провокационных действий российского истребителя Су-35.

Читайте также: Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29 - польский министр обороны

Артем Джеріпа
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США F-22 Raptor истребители эстония нато
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