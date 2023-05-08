Истребители США F-22 Raptor прибыли на базу в Эстонии для сдерживания агрессии на Балтике

Самолеты-истребители США пятого поколения F-22 Raptor выполнили развертывание в Эстонии. Об этом сообщили военно-воздушные силы США в Европе и Африке.

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"F-22 Raptor ВВС США сдерживают агрессию над небом Балтии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что истребители пятого поколения F-22 Raptor ВВС США поддерживают миссию воздушной защиты Объединенных вооруженных сил НАТО вдоль восточного фланга.

Военные самолеты провели развертывание на авиабазе Эмари в Эстонии для сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря, говорится в сообщении.

11 апреля 2023 г. в Польшу прилетели истребители США F-22 Raptor для поддержки Восточного фланга НАТО.

7 мая пилот самолета Польской пограничной службы потерял управление из-за провокационных действий российского истребителя Су-35.

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Артем Джеріпа

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