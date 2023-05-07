Действия Су-35 России вызвали потерю управления у польского самолета. НАТО отреагировал

Во время патрульного полета самолета Польской пограничной службы Turbolet L-410 над Черным морем в ходе операции Frontex под командованием Румынии, произошел опасный инцидент, который был спровоцирован российским истребителем Су-35. Об этом сообщает Straz Graniczna.

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Как отмечается, 5 мая российский истребитель Су-35 без радиосвязи влетел в указанную Румынией зону действий Frontex, а затем совершил агрессивные и опасные маневры – три приближения к польскому самолету.

Подчеркивается, что Су-35 трижды пролетел прямо перед носом Turbolet L-410 – по оценке экипажа примерно в пяти метрах.

В результате возникшей турбулентности, Turbolet L-410 потерял управление, самолет начал терять высоту.

Как сообщили польские пограничники, экипаж проявил отличные навыки и хладнокровие, благодаря чему им удалось благополучно приземлиться.

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в результате инцидента два боевых самолета ВВС Румынии и два ВВС Испании в составе боевой службы воздушной полиции были предварительно приведены в боевую готовность Объединенным центром воздушных операций НАТО в Торрехоне, готовые к вмешательству в любой момент. В итоге, вмешательство не потребовалось.

26 апреля ВВС НАТО перехватили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем три российских военных самолета, которые летели с отключенными транспондерами.

Наталія Медведєва

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