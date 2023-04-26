UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВВС НАТО перехватили над Балтикой три самолета РФ с отключенными транспондерами

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 10:22
ВВС НАТО перехватили над Балтикой три самолета РФ с отключенными транспондерами - Фото
Фото - Twitter Team Luftwaffe

ВВС НАТО перехватили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем три российских военных самолета, которые летели с отключенными транспондерами. Об этом сообщает Twitter люфтваффе.

Сообщается, что для перехвата трех самолетов были подняты германские и британские истребители НАТО.  

Самолетами-нарушителями оказались два российских истребителя Су-27 и один самолет комплексной разведки Ил-20.

  • 14 марта российский истребитель Су-27 повредил винт разведывательного дрона США MQ-9 Reaper над Черным морем, дрон упал в международных водах.
  • 15 марта ВВС НАТО перехватили российский самолет, летевший вблизи воздушного пространства Эстонии.
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато су-27 перехват балтийское море ил-20
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 