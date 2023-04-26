ВВС НАТО перехватили над Балтикой три самолета РФ с отключенными транспондерами

ВВС НАТО перехватили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем три российских военных самолета, которые летели с отключенными транспондерами. Об этом сообщает Twitter люфтваффе.

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Сообщается, что для перехвата трех самолетов были подняты германские и британские истребители НАТО.

Самолетами-нарушителями оказались два российских истребителя Су-27 и один самолет комплексной разведки Ил-20.

Aufklärungsflieger abgefangen. DE und GB #Eurofighter wurden alarmiert, um 3 Militärmaschinen zu identifizieren. Die zwei SU-27 Flanker und eine IL-20 aus RU flogen erneut ohne Transpondersignal im int. Luftraum über der Ostsee. #SecuringTheSkies #VAPB @NATO @GermanyNATO… pic.twitter.com/sOY4CPkrbe — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) April 26, 2023

14 марта российский истребитель Су-27 повредил винт разведывательного дрона США MQ-9 Reaper над Черным морем, дрон упал в международных водах.

15 марта ВВС НАТО перехватили российский самолет, летевший вблизи воздушного пространства Эстонии.

Сергій Бережний

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