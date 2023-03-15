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Истребители НАТО перехватили российский самолет у воздушного пространства Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 10:37
Истребители НАТО перехватили российский самолет у воздушного пространства Эстонии - Фото
Британские истребители RAF Typhoon (фото - Royal Airforce)

Британские военно-воздушные силы вместе с немецкими перехватили российский самолет, летевший вблизи воздушного пространства Эстонии. Об этом сообщает Sky News.

В первой совместной авиационной акции в рамках НАТО британские и немецкие реактивные самолеты Typhoon отреагировали на российский самолет-заправщик в воздухе после того, как он не смог связаться с эстонским диспетчером воздушного движения.

Великобритания готовится принять от Германии руководство миссией НАТО в Эстонии.

В британском Министерстве обороны подчеркнули, что задача по перехвату была "рутинной".

"Это совместное развертывание Великобритании и Германии в Балтии четко демонстрирует нашу коллективную решимость бросить вызов любой потенциальной угрозе границам НАТО, одновременно демонстрируя нашу объединенную силу", – сказал министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи.

  • 14 марта российский истребитель Су-27 повредил винт разведывательного дрона США MQ-9 Reaper над Черным морем, дрон упал в международных водах.
  • В Белом доме заявили, что перехват Россией американского беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", США продолжат летать над Черным морем.
  • В Минобороны страны-агрессора говорят, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом, и что он якобы упал сам.
  • В Пентагоне заявляют, что столкновение американского беспилотника с российским самолетом "вероятно повредило" последний. Также в Минобороны США говорят, что Россия "не получила" дрон. 

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Вадим Ребрина
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