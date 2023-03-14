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В Сенате США призвали Путина не провоцировать "непреднамеренную эскалацию"

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 22:55
В Сенате США призвали Путина не провоцировать
Чак Шумер (фото – ЕРА)

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер предостерег российского диктатора Владимира Путина от того, чтобы стать "причиной непреднамеренной эскалации". Так он прокомментировал сегодняшний инцидент над Черным морем с американским беспилотником и российским истребителем, сообщает CNN.

Он назвал нападение российского истребителя Су-27 на американский беспилотник MQ-9 Reaper "безрассудным актом" Путина и российских военных.

"Я хочу сказать господину Путину, прекратите такое поведение, прежде чем вы станете причиной непреднамеренной эскалации", – сказал сенатор.

Он отметил, что перехват не помешает Соединенным Штатам действовать над Черным морем.

"Эти агрессивные действия российской авиации рискованны и могут привести, повторяю, к непреднамеренной эскалации. США регулярно совершали полеты над Черным морем еще до незаконного и безрассудного вторжения Путина в Украину, и я уверен, что наши военные продолжат это делать", – сказал Шумер.

  • Сегодня, 14 марта, российский истребитель Су-27 повредил винт разведывательного дрона США MQ-9 Reaper над Черным морем, дрон упал в международных водах.
  • В Белом доме заявили, что перехват Россией американского беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", США будут продолжать летать над Черным морем.
  • В Минобороны страны-агрессора говорят, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом, и что он якобы упал сам.
  • В Пентагоне заявляют, что столкновение американского беспилотника с российским самолетом "вероятно повредило" последний. Также в Минобороны США говорят, что Россия "не получила" дрон. 
Вадим Ребрина
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