Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29 – польский министр обороны
08.05.2023, 19:30
МиГ-29МУ1 (Фото: Укроборонпром)
Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29. Об этом сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает польский журналист Якуб Павловский.
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Глава Минобороны сообщил о передаче истребителей во время своего визита в Канаду.
"Польша предоставила Украине 10 истребителей МиГ-29", – сказал он.
- 8 марта 2023 года президент Польши Дуда заявил, что государство готово передать Украине истребители МиГ-29 в рамках международной коалиции. По его словам, самолеты находятся в исправном состоянии, а украинские пилоты могут "немедленно" использовать истребители, поскольку "они умеют управлять истребителями подобного типа".
- 17 марта представитель Совета нацбезопасности США сообщил, что страна не планирует включать истребители F-16 в новый пакет помощи, несмотря на решение Польши относительно передачи самолетов.
- 3 апреля в канцелярии президента Польши заявили, что в Украину уже прибыло несколько истребителей МиГ-29.
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