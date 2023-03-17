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США передадут новую военную помощь Украине. МиГ-29 от Польши не изменили решение по F-16

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 07:19
США передадут новую военную помощь Украине. МиГ-29 от Польши не изменили решение по F-16 - Фото
Джон Кирби (Фото: EPA)

В ближайшие дни США передадут новый пакет военной помощи Украине, передача истребителей МиГ-29 от Польши не повлияла на негативное решение по F-16. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, цитирует его Голос Америки

По его словам, в ближайшие дни будет новое объявление о военной помощи США. Он отметил, что Вашингтон продолжит передавать вооружения Украине.
Кирби также заявил, что США уважают решение Польши передать истребители МиГ-29, однако свою позицию по передаче самолетов F-16 не изменили.

"Это суверенное решение стран. Я поддержу Польшу, которая превосходит себя в поддержке Украины, они предоставили значительную помощь", — сказал он.

Кроме этого, представитель Белого дома подчеркнул, что США считают неэффективным выделять ограниченные средства на F-16.

"Мы не говорим, что предоставлять Украине F-16 контрпродуктивно. Мы уважаем решения, которые делают другие страны", — резюмировал Кирби.

  • 8 марта в интервью CNN Дуда сказал, что Варшава готова передать свои истребители Украине в рамках международной коалиции: "Мы готовы поставить эти самолеты, и я уверен, что Украина будет готова их использовать немедленно".
  • В конце февраля 2023 года Моравецкий заявил, что его страна готова обучать украинских летчиков на F-16.
  • В тот же день министр обороны Великобритании Уоллес призвал европейские страны поставлять Украине МиГ-29 и Су-24 в обмен на современные истребители (хотя среди операторов Су-24 нет ни одной страны Европы). Словакия готова передать Украине 10 МиГ-29.

Читайте также: Украина может получить польские истребители в апреле — Моравецкий 

Дмитро Гриниченко
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