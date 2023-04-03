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В Украину уже прибыло несколько польских МиГ-29 – канцелярия президента Польши

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 10:15
В Украину уже прибыло несколько польских МиГ-29 – канцелярия президента Польши - Фото
Фото: EPA

Украина уже получила несколько польских самолетов МиГ-29. Об этом сообщил глава управления президента Польши по международной политике Марчин Пшидач в интервью RMF FM.

Пшидач сообщил, что в Украину уже прибыло несколько польских МиГ-29.

"По моей информации, этот процесс уже завершен, т.е. передача этой первой части. Конечно, будут разговоры о возможной дальнейшей поддержке", – сказал Пшидач.

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Наталія Медведєва
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