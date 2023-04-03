В Украину уже прибыло несколько польских МиГ-29 – канцелярия президента Польши

Украина уже получила несколько польских самолетов МиГ-29. Об этом сообщил глава управления президента Польши по международной политике Марчин Пшидач в интервью RMF FM.

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Пшидач сообщил, что в Украину уже прибыло несколько польских МиГ-29.

"По моей информации, этот процесс уже завершен, т.е. передача этой первой части. Конечно, будут разговоры о возможной дальнейшей поддержке", – сказал Пшидач.

В Воздушных силах ВСУ утверждают, что поставки истребителей МиГ-29 помогут Украине с поддержкой текущих возможностей, но для перелома на фронте нужны более современные самолеты.

Польша обещала передать Украине четыре МиГ-29 в рабочем состоянии. Также шла речь о поэтапной передаче неназванного количества самолетов.

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Наталія Медведєва

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