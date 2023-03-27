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Польша не отдаст Украине все свои МиГ-29, передавать будут поэтапно – МИД страны

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 13:07
Польша не отдаст Украине все свои МиГ-29, передавать будут поэтапно – МИД страны - Фото
МиГ-29 (Фото: Укроборонпром)

Польша передаст Украине не все истребители МиГ-29, которые есть у нее на вооружении. Об этом сказал замглавы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью RMF24.

"Нет, я не думаю, что мы отдадим Украине все истребители МиГ-29", – сказал Яблонский.

Он отметил, что передача самолетов будет осуществляться последовательно, чтобы эти поставки были эффективными.

"Одновременно с этим мы укрепляем безопасность Польши", – отметил замглавы МИД Польши.

Читайте также: "Весной прилетают птицы". Словакия показала видео перелета первых МиГ-29 в Украину

Наталія Медведєва
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