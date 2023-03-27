Польша не отдаст Украине все свои МиГ-29, передавать будут поэтапно – МИД страны

Польша передаст Украине не все истребители МиГ-29, которые есть у нее на вооружении. Об этом сказал замглавы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью RMF24.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Нет, я не думаю, что мы отдадим Украине все истребители МиГ-29", – сказал Яблонский.

Он отметил, что передача самолетов будет осуществляться последовательно, чтобы эти поставки были эффективными.

"Одновременно с этим мы укрепляем безопасность Польши", – отметил замглавы МИД Польши.

23 марта Словакия передала Украине четыре МиГ-29. Всего обещают предоставить 13 советских истребителей и ЗРК "Куб".

В Воздушных силах ВСУ утверждают, что поставки истребителей МиГ-29 помогут Украине с поддержкой текущих возможностей, но для перелома на фронте нужны более современные самолеты.

Польша обязалась передать Украине четыре МиГ-29 в рабочем состоянии.

Читайте также: "Весной прилетают птицы". Словакия показала видео перелета первых МиГ-29 в Украину

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.