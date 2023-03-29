В Минобороны и Воздушных силах ВСУ объяснили, зачем Украине современные истребители

Министр обороны Алексей Резников в интервью ERR в очередной раз отметил, что Украина нуждается в современных истребителях, поскольку самолеты типа МиГ-29, по его мнению, усиливают Воздушные силы, но не могут стать частью украинской противовоздушной обороны.

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По его словам, МиГ-29, часть из которых Украине 23 марта передала Словакия и передачу которых анонсировала Польша, является усилением Воздушных сил, но "не могут стать частью украинской противовоздушной обороны" в отличие от современных истребителей типа Falcon, Gripen и т.д.

Глава Минобороны отметил, что МиГ-29 имеет дальность стрельбы всего 30 километров, в то же время современные российские самолеты вроде Су-35 стреляют на 70 километров дальше.

"Именно поэтому Украине нужны современные истребители, чтобы они могли стать частью нашей системы противовоздушной обороны. Именно поэтому мы не теряем оптимизма и пытаемся говорить с нашими партнерами о необходимости начинать подготовку пилотов уже сейчас, ведь на это нужно время", – сказал он.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сегодня в эфире телемарафона напомнил, что российские оккупанты регулярно атакуют Украину дронами-камикадзе, и добавил, что ночью "охота на них усложняется".

Среди причин, по его словам, – условия плохой видимости, когда "враждебную цель банально нужно увидеть".

"В условиях плохой видимости усложняется охота на шахедов. Днем их можно сбивать пулеметами, стрелковым оружием, зенитными пушками, ночью это, к сожалению, сделать очень тяжело", – пояснил он.

Игнат отметил, что Воздушные силы имеют результат в ликвидации российских дронов, но он был бы больше, если бы на вооружении в ВСУ было больше систем ПВО и современных истребителей.

В воздушных силах ВСУ утверждают, что поставки истребителей МиГ-29 помогут Украине с поддержкой текущих возможностей, но для перелома на фронте нужны более современные самолеты.

Польша обязалась передать Украине четыре МИГ-29 в рабочем состоянии.

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Мілана Головань

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