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Пентагон "внимательно следит" за данными о якобы технике США в Белгородской области

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 09:45
Пентагон
Пэт Райдер (Фото: Пентагон)

В Минобороны США знают про информацию о якобы использовании западной и американской техники во время рейда Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" на территории Белгородской области РФ. Пентагон "внимательно следит" за этой информацией, сообщает спикер ведомства Пэт Райдер.

"Да, мы видели эти отчеты, это то, за чем, очевидно, продолжаем очень внимательно следить", – сказал он.

Райдер отметил, что правительство США не одобряло какие-либо передачи оборудования третьим сторонам, военизированным организациям вне Вооруженных Сил Украины.

Украина также не запрашивала передачу вооружения третьим сторонам, отметил спикер Пентагона.

  • 22 мая 2023 Российский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ в Белгородской области. В Главном управлении разведки объяснили, что, как граждане РФ, члены этих формирований действуют на территории России автономно.
  • 23 мая в Госдепе США заявили, что "скептически" относятся к информации о якобы использовании американской техники в Белгородской области.

Читайте также: Россия: Перехватили два стратегических бомбардировщика США. Пентагон: Ничего существенного

Артём Джерипа
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