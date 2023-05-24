Пентагон "внимательно следит" за данными о якобы технике США в Белгородской области

В Минобороны США знают про информацию о якобы использовании западной и американской техники во время рейда Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" на территории Белгородской области РФ. Пентагон "внимательно следит" за этой информацией, сообщает спикер ведомства Пэт Райдер.

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"Да, мы видели эти отчеты, это то, за чем, очевидно, продолжаем очень внимательно следить", – сказал он.

Райдер отметил, что правительство США не одобряло какие-либо передачи оборудования третьим сторонам, военизированным организациям вне Вооруженных Сил Украины.

Украина также не запрашивала передачу вооружения третьим сторонам, отметил спикер Пентагона.

22 мая 2023 Российский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ в Белгородской области. В Главном управлении разведки объяснили, что, как граждане РФ, члены этих формирований действуют на территории России автономно.

23 мая в Госдепе США заявили, что "скептически" относятся к информации о якобы использовании американской техники в Белгородской области.

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