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В США "скептически" относятся к информации о якобы западной технике в Белгородской области

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 23:00
В США
Мэтью Миллер (скриншот с видео)

США "скептически" относятся к информации о якобы использовании их оружия во время рейда Российского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России" в Белгородской области РФ. Об этом заявил спикер Государственного департамента Мэтью Миллер.

"Мы видели некоторые отчеты, которые распространялись в соцсетях и других местах, в которых утверждалось, что в этих нападениях использовалось оружие, предоставленное США. Я скажу, что сейчас мы скептически относимся к правдивости этих отчетов", – сказал он.

По его словам, в Госдепартаменте также видели сообщения из соцсетей и "нечеткие изображения" якобы американской техники на территории Белгородской области.

Миллер отметил, что в настоящее время в ведомстве "нет полной ясности" относительно этой информации. Там также "сомневаются в точности" этих данных.

Представитель ведомства отметил, что США "не поощряют и не делают возможными" удары внутри России, но Украина сама "решает, как вести эту войну".

  • 22 мая 2023 Российский добровольческий корпус (РДК) и Легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ в Белгородские области. В Главном управлении разведки объяснили, что, как граждане РФ, члены этих формирований действуют на территории России автономно.
  • Советник главы Офиса президента Подоляк объяснил, что Украина "не имеет непосредственного отношения" к событиям в Белгородской области, но "с любопытством наблюдает".
  • 23 мая в Легионе "Свобода России" заявили о "разгроме" сил ФСБ и уничтожении мотострелковой роты ВС РФ в Белгородской области.

Читайте также: Война в Белгородской области: что происходит, кто такие РДК и Легион "Свобода России"

Артём Джерипа
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СШАвойнаГосударственный департаментвоенная помощьБелгородская областьМэтью Миллер
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