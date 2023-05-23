У США "скептично" ставляться до інформації про нібито західну техніку в Бєлгородській області

США "скептично" ставляться до інформації про нібито використання їхньої зброї під час рейду Російського добровольчого корпусу та Легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській області РФ. Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.

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"Ми бачили деякі звіти, які поширювалися в соцмережах та інших місцях, у котрих стверджувалося, що в цих нападах використовувалася зброя, надана США. Я скажу, що зараз ми скептично ставимося до правдивості цих звітів", – сказав він.

За його словами, у Держдепартаменті також бачили повідомлення з соцмереж та "нечіткі зображення" буцімто американської техніки на території Бєлгородської області.

Міллер зауважив, що наразі у відомстві "немає повної ясності" стосовно цієї інформації. Там також "сумніваються щодо точності" цих даних.

Речник відомства зауважив, що США "не заохочують і не роблять можливими" удари всередині Росії, але Україна сама "вирішує, як вести цю війну".

22 травня 2023 року Російський добровольчий корпус (РДК) і Легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ у Бєлгородські області. У Головному управлінні розвідки пояснили, що, як громадяни РФ, члени цих формувань діють на території Росії автономно.

Радник глави Офісу президента Подоляк пояснив, що Україна "не має безпосереднього стосунку" до подій у Бєлгородській області, але "з цікавістю спостерігає".

23 травня у Легіоні "Свобода Росії" заявили про "розгром" сил ФСБ та знищення мотострілецької роти ЗС РФ у Бєлгородській області.

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