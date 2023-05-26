ГУР: Русский добровольческий корпус был не на американской технике, а на отбитой у РФ

Русский добровольческий корпус (РДК) не получал американское вооружение. Во время рейда в Белгородскую область РФ подразделение использовало технику, отбитую у российских оккупантов. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк в интервью Радио Свобода.

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Он отметил, что существуют четкие механизмы контроля оружия, которое партнеры передавали Украине.

Это вооружение предоставлялось исключительно для использования ВСУ, то есть регулярными формированиями украинской армии.

"Такие проверки, такой контроль осуществляют и представители тех стран, которые предоставляли оружие. Ни одна единица оружия, которое было предоставлено американскими партнерами, не была передана Русскому добровольческому корпусу", – сообщил представитель ГУР.

По его словам, техника, используемая РДК, была отбита у армии РФ. Последние же в результате боевых действий захватили ее "под Бахмутом или в других районах ", сказал он.

"Захватили россияне [войска РФ. – Ред.], и Русский добровольческий корпус эту технику у них отбил", – сказал Черняк.

22 мая 2023 года РДК и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ в Белгородские области. В разведке Украины объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно.

В легионе утверждают, что во время операции якобы "были разгромлены" силы ФСБ, а также "уничтожена мотострелковая рота" ВС РФ. Они отрицали заявления России о "больших потерях", якобы подвергшихся формированию. Легион говорит, что операция "не была скоординирована" с Киевом.

23 мая в Госдепе США сообщили, что "скептически" относятся к информации о якобы западной технике в Белгородской области.

24 мая в Пентагоне заявили, что "внимательно следят" за сообщениями о якобы использовании западной и американской техники во время рейда Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" на территории Белгородской области РФ.

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