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Постановка. У Шойгу небоеспособную технику выдали за "уничтоженную" под Белгородом – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 21:31
Постановка. У Шойгу небоеспособную технику выдали за
Скриншот

Во время захода в Белгородскую область РФ бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК) и Легиона "Свобода России" не теряли технику, а военное ведомство Сергея Шойгу в качестве "доказательства" приводило постановочные кадры. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в интервью Радио Свобода.

23 мая у Шойгу заявили об "уничтожении" около 70 "диверсантов" и их техники. В ГУР опровергают эти заявления оккупантов.

"Они, конечно, медийно сейчас могут создать какую-нибудь картинку. Они могут это все показать. Его (Шойгу, – ред.) слова не соответствуют действительности", – заявил Черняк.

Он отметил, что опубликованные россиянами кадры с уничтоженными военными внедорожниками были постановочными, и это была разбитая небоеспособная техника.

"Эту технику россияне специально поставили, чтобы провести свои информационно-психологические операции", – сказал Черняк.

Читайте также: ГУР: Российский добровольческий корпус был не на американской технике, а на отбитой у оккупантов

  • Утром 22 мая Российский добровольческий корпус (РДК) и легион Свобода России сообщили о пересечении границы с РФ, они вошли в Белгородскую область. В ГУР в комментарии LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно.
  • Позже в ГУР сообщили, что в Белгородской области в срочном режиме началась эвакуация на объекте Белгород-22, где россияне хранят боезапасы для ядерного вооружения.
  • В области был введен "режим контртеррористической операции". На следующий день, 23 мая, его отменили.
  • В легионе Свобода России утверждают, что во время операции на территории Белгородской области РФ были "разгромлены" силы ФСБ, а также уничтожена мотострелковая рота ВС РФ.

Смотрите также: Легион "Свобода России" показал первую видеосводку операции в Белгородской области

Оксана Житнюк
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