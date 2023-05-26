Постановка. У Шойгу небоеспособную технику выдали за "уничтоженную" под Белгородом – ГУР

Во время захода в Белгородскую область РФ бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК) и Легиона "Свобода России" не теряли технику, а военное ведомство Сергея Шойгу в качестве "доказательства" приводило постановочные кадры. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в интервью Радио Свобода.

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23 мая у Шойгу заявили об "уничтожении" около 70 "диверсантов" и их техники. В ГУР опровергают эти заявления оккупантов.

"Они, конечно, медийно сейчас могут создать какую-нибудь картинку. Они могут это все показать. Его (Шойгу, – ред.) слова не соответствуют действительности", – заявил Черняк.

Он отметил, что опубликованные россиянами кадры с уничтоженными военными внедорожниками были постановочными, и это была разбитая небоеспособная техника.

"Эту технику россияне специально поставили, чтобы провести свои информационно-психологические операции", – сказал Черняк.

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Утром 22 мая Российский добровольческий корпус (РДК) и легион Свобода России сообщили о пересечении границы с РФ, они вошли в Белгородскую область. В ГУР в комментарии LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно.

объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно. Позже в ГУР сообщили, что в Белгородской области в срочном режиме началась эвакуация на объекте Белгород-22, где россияне хранят боезапасы для ядерного вооружения.

В области был введен "режим контртеррористической операции". На следующий день, 23 мая, его отменили.

В легионе Свобода России утверждают, что во время операции на территории Белгородской области РФ были "разгромлены" силы ФСБ, а также уничтожена мотострелковая рота ВС РФ.

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