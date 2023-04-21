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Дорогу вспучило взрывом. Новое видео бомбежки российским Су-34 российского Белгорода видео

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 11:00
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В Сети появилось новое видео момента падения российской авиабомбы на проезжую часть в российском Белгороде. Ролик снят камерой видеонаблюдения, впервые он появился в одном из местных пабликов соцсети ВКонтакте (запрещена в Украине. — Ред.).

На кадрах, снятых с высотного дома из-за перекрестка напротив эпицентра, видно, как по дороге едут автомобили, и в этот момент дорожное покрытие, бордюр и придорожная полоса земли "вспучиваются", спустя секунду видно пламя.

Неизвестно, была ли это штатная детонация боезаряда, поскольку воронки после полутонных ФАБ/КАБ россиян, как правило, больше.

СПРАВКА. Вечером 20 апреля в Сети появились фото и видео воронки радиусом 20 м, образовавшейся в Белгороде в результаты взрыва. Местный губернатор назвал это "чрезвычайным происшествием". Позднее МО РФ признало, что российский Су-34 ударил по Белгороду – был "нештатный сход" авиабомбы.

Одна из машин находилась ближе остальных к эпицентру: ее подбросило, но не перевернуло. Местные власти утверждают, что обошлось без жертв.

Читайте также: Белгород обстреливает РФ для эскалации и запугивания населения. ВСУ нужны ракеты — Данилов

Євген Пилипенко
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войнавзрывавиабомбаБелгород
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