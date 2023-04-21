В Сети появилось новое видео момента падения российской авиабомбы на проезжую часть в российском Белгороде. Ролик снят камерой видеонаблюдения, впервые он появился в одном из местных пабликов соцсети ВКонтакте (запрещена в Украине. — Ред.).

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На кадрах, снятых с высотного дома из-за перекрестка напротив эпицентра, видно, как по дороге едут автомобили, и в этот момент дорожное покрытие, бордюр и придорожная полоса земли "вспучиваются", спустя секунду видно пламя.

Неизвестно, была ли это штатная детонация боезаряда, поскольку воронки после полутонных ФАБ/КАБ россиян, как правило, больше.

Одна из машин находилась ближе остальных к эпицентру: ее подбросило, но не перевернуло. Местные власти утверждают, что обошлось без жертв.

10 апреля 2023 года аэропорт в Белгороде якобы атаковал беспилотник с бомбой.

12 апреля российские СМИ написали об "атаке дрона-камикадзе ВСУ" на свинокомплекс в Белгородской области РФ.

В Белгороде, Курске и некоторых других местах отменили парад на 9 Мая.

17 апреля у главы ГУР Буданова предупредили: "Война пришла в каждый дом подданных Путина, безопасных мест нет".

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Євген Пилипенко

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