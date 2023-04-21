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Белгород обстреливает РФ для эскалации и запугивания населения. ВСУ нужны ракеты — Данилов

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 10:12
Белгород обстреливает РФ для эскалации и запугивания населения. ВСУ нужны ракеты — Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российский Белгород обстреливают сами оккупанты ради запугивания. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, россияне продолжают провокационные обстрелы собственных городов, чтобы запугать местное население и нагнетать эскалацию.

Он отметил, что только предоставление Украине дальнобойных вооружений даст возможность локализовать провокации Москвы на этапе планирования и подготовки. 

Вечером 20 апреля в Сети появились фото и видео воронки радиусом 20 метров, образовавшейся в Белгороде в результаты взрыва. Губернатор Белгородской области назвал это "чрезвычайным происшествием", но деталей инцидента не озвучивал.

Читайте также: У Шойгу признали, что сами ударили по Белгороду – был "нештатный сход" авиабомбы из Су-34 

Дмитро Гриниченко
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война провокации военная помощь Алексей Данилов Белгород
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