Белгород обстреливает РФ для эскалации и запугивания населения. ВСУ нужны ракеты — Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российский Белгород обстреливают сами оккупанты ради запугивания. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, россияне продолжают провокационные обстрелы собственных городов, чтобы запугать местное население и нагнетать эскалацию.

Он отметил, что только предоставление Украине дальнобойных вооружений даст возможность локализовать провокации Москвы на этапе планирования и подготовки.

Вечером 20 апреля в Сети появились фото и видео воронки радиусом 20 метров, образовавшейся в Белгороде в результаты взрыва. Губернатор Белгородской области назвал это "чрезвычайным происшествием", но деталей инцидента не озвучивал.

10 апреля 2023 года аэропорт в Белгороде якобы атаковал беспилотник с бомбой.

Утром 12 апреля российские СМИ написали об "атаке дрона-камикадзе ВСУ" на свинокомплекс в Белгородской области РФ, после чего "через несколько часов предприятие обстреляли", якобы убив до 200 животных.

В Белгороде и Курске отменили парад на 9 Мая.

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Дмитро Гриниченко

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