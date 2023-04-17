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У Буданова предупредили: Война пришла в каждый дом подданных Путина, безопасных мест нет

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 12:13
У Буданова предупредили: Война пришла в каждый дом подданных Путина, безопасных мест нет - Фото
Андрей Юсов (Фото: скриншот с видео)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что в России не будет безопасных мест, пока она ведет войну против Украины. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Комментируя взрывы в российском Белгороде в ночь на 17 апреля он сказал, что разведка фиксирует все происходящее на территории страны-агрессора, однако не будет опровергать или подтверждать причастность Украины к инцидентам в РФ. 

"Очевидно, что для людей, которые верят в чудо, живут и творят добро, на них сходит благодатный огонь. Кто делает зло, то огонь на Пасху бывает другим", — отметил Юсов.

Разведчик заявил, что россияне должны привыкнуть, что пока они ведут захватническую и несправедливую войну, на их территории нет безопасных мест.

"Война уже пришла в дом каждого россиянина и каждого подданного режима Путина", — резюмировал он.

Смотрите также: В российском Белгороде горит ТЭЦ, пишут о якобы атаке украинского БПЛА – видео 

Дмитро Гриниченко
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