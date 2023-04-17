У Буданова предупредили: Война пришла в каждый дом подданных Путина, безопасных мест нет

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что в России не будет безопасных мест, пока она ведет войну против Украины. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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Комментируя взрывы в российском Белгороде в ночь на 17 апреля он сказал, что разведка фиксирует все происходящее на территории страны-агрессора, однако не будет опровергать или подтверждать причастность Украины к инцидентам в РФ.

"Очевидно, что для людей, которые верят в чудо, живут и творят добро, на них сходит благодатный огонь. Кто делает зло, то огонь на Пасху бывает другим", — отметил Юсов.

Разведчик заявил, что россияне должны привыкнуть, что пока они ведут захватническую и несправедливую войну, на их территории нет безопасных мест.

"Война уже пришла в дом каждого россиянина и каждого подданного режима Путина", — резюмировал он.

10 апреля 2023 года аэропорт в Белгороде якобы атаковал беспилотник с бомбой.

Утром 12 апреля российские СМИ написали об "атаке дрона-камикадзе ВСУ" на свинокомплекс в Белгородской области РФ, после чего "через несколько часов предприятие обстреляли", якобы убив до 200 животных.

В Белгороде и Курске отменили парад на 9 мая.

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Дмитро Гриниченко

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