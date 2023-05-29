Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который внезапно размечтался о "присоединении" Харьковской области к российскому региону. Терехов назвал это "смешным" и "бредом".

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Российские пропагандисты спросили у губернатора, "что еще можно было бы сделать для безопасности приграничного региона", в котором регулярно происходят взрывы, и на территорию которого заходят российские повстанцы. Тот в ответ "лучшим способом решения проблемы обстрелов" Белгородской назвал "присоединение" к ней Харьковской.

Терехов в комментарии Настоящему времени сказал, что ему "смешно было слушать этот бред". Он напомнил о провальных попытках оккупантов захватить Харьков в начале полномасштабной войны.

"Что такое Белгородская область? Белгородская область в Харькове воспринимается исключительно как БНР <…> Тот бред, который он произнес – пусть он будет утешительным для него, скажу так. Харьков – самодостаточный украинский город. Был, есть и будет", – сказал мэр.

Он также "для справки" напомнил, что Белгородскую область по численности населения можно приравнять всего к одному району Харькова и что Белгород когда-то был в составе Харьковской области. "Но к этому мы не будем идти", – добавил мэр.

Утром 22 мая РДК и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ, они вошли в Белгородскую область. В ГУР в комментарии LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно.

объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно. По данным разведки, по состоянию на 26 мая бойцы РДК и "Свободы Росссии" все еще находились на территории Белгородской области, а местные власти отошли из нескольких сел.

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