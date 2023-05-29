Мер Харкова Ігор Терехов відреагував на заяву губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, який раптово замріявся про "приєднання" Харківської області до російського регіону. Терехов назвав це "смішним" та "маячнею".
Російські пропагандисти запитали губернатора, "що ще можна було б зробити для безпеки прикордонного регіону", в якому регулярно відбуваються вибухи, і на територію якого заходять російські повстанці. Той у відповідь "найкращим способом вирішення проблеми обстрілів" Бєлгородський назвав "приєднання" до неї Харківської.
Терехов у коментарі Настоящему времени сказав, що йому "смішно було слухати цю маячню". Він нагадав про провальні спроби окупантів захопити Харків на початку повномасштабної війни.
"Що таке Бєлгородська область? Бєлгородська область у Харкові сприймається виключно як БНР <…> Та маячня, яку він виголосив – нехай вона буде втішною для нього, скажу так. Харків – самодостатнє українське місто. Було, є і буде", – сказав мер.
Він також "для довідки" нагадав, що Бєлгородську область за чисельністю населення можна прирівняти лише до одного району Харкова і що Бєлгород колись був у складі Харківської області. "Але до цього ми не будемо йти", – додав мер.
- Вранці 22 травня РДК та легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони увійшли до Бєлгородської області. У ГУР у коментарі LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно.
- За даними розвідки, станом на 26 травня бійці РДК і "Свободи Росії" все ще перебували на території Бєлгородської області, а місцева влада відійшла з кількох сіл.
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