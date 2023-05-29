Мер Харкова Ігор Терехов відреагував на заяву губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, який раптово замріявся про "приєднання" Харківської області до російського регіону. Терехов назвав це "смішним" та "маячнею".

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Російські пропагандисти запитали губернатора, "що ще можна було б зробити для безпеки прикордонного регіону", в якому регулярно відбуваються вибухи, і на територію якого заходять російські повстанці. Той у відповідь "найкращим способом вирішення проблеми обстрілів" Бєлгородський назвав "приєднання" до неї Харківської.

Терехов у коментарі Настоящему времени сказав, що йому "смішно було слухати цю маячню". Він нагадав про провальні спроби окупантів захопити Харків на початку повномасштабної війни.

"Що таке Бєлгородська область? Бєлгородська область у Харкові сприймається виключно як БНР <…> Та маячня, яку він виголосив – нехай вона буде втішною для нього, скажу так. Харків – самодостатнє українське місто. Було, є і буде", – сказав мер.

Він також "для довідки" нагадав, що Бєлгородську область за чисельністю населення можна прирівняти лише до одного району Харкова і що Бєлгород колись був у складі Харківської області. "Але до цього ми не будемо йти", – додав мер.

Вранці 22 травня РДК та легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони увійшли до Бєлгородської області. У ГУР у коментарі LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно.

пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно. За даними розвідки, станом на 26 травня бійці РДК і "Свободи Росії" все ще перебували на території Бєлгородської області, а місцева влада відійшла з кількох сіл.

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