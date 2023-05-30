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Чому в Москві вибухи. ЗМІ РФ почали ставити Кремлю "незручні" запитання. Реакція Пєскова

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 13:45
Чому в Москві вибухи. ЗМІ РФ почали ставити Кремлю
Дмитро Пєсков (Фото: ЕРА)

На тлі атаки невідомих безпілотників на Москву 30 травня прессекретарю російського диктатора Володимира Путіна Дмитру Пєскову російські ЗМІ на брифінгу почали ставити "незручні" запитання, пов'язуючи обстріли російських територій з агресивною війною РФ проти України. 

Співробітниця, ймовірно, росЗМІ запитала у Пєскова про взаємозв'язок між початком війни РФ проти України та атакою дронів на Москву.

Вона згадала також інші інциденти на території Росії, зокрема, про Бєлгородську область, яку обстрілюють з початку повномасштабної війни, а також епізоди з операціями Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" на території РФ. (Останніх пропагандисти називають "українськими диверсійними групами").

"До начала спецоперации в Украине таких инцидентов не было", – сказала вона, запитаючи у Пєскова, чи стривожений Кремль тим, що жителі Росії наражаються на небезпеку у зв'язку з війною.

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Спікер Кремля відповів, що "нет никаких угроз для жителей Москвы" та "это подтверждает необходимость продолжать СВО (війну проти України. – Ред.)".

Зранку 30 травня російську столицю та область атакували невідомі безпілотники. В атаці брало участь близько 30 безпілотників. Більшість нібито збили у Підмосков’ї.

Мілана Головань
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кремльвійнаволодимир путіндмитро пєсков
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