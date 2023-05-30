Чому в Москві вибухи. ЗМІ РФ почали ставити Кремлю "незручні" запитання. Реакція Пєскова
На тлі атаки невідомих безпілотників на Москву 30 травня прессекретарю російського диктатора Володимира Путіна Дмитру Пєскову російські ЗМІ на брифінгу почали ставити "незручні" запитання, пов'язуючи обстріли російських територій з агресивною війною РФ проти України.
Співробітниця, ймовірно, росЗМІ запитала у Пєскова про взаємозв'язок між початком війни РФ проти України та атакою дронів на Москву.
Вона згадала також інші інциденти на території Росії, зокрема, про Бєлгородську область, яку обстрілюють з початку повномасштабної війни, а також епізоди з операціями Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" на території РФ. (Останніх пропагандисти називають "українськими диверсійними групами").
"До начала спецоперации в Украине таких инцидентов не было", – сказала вона, запитаючи у Пєскова, чи стривожений Кремль тим, що жителі Росії наражаються на небезпеку у зв'язку з війною.
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Спікер Кремля відповів, що "нет никаких угроз для жителей Москвы" та "это подтверждает необходимость продолжать СВО (війну проти України. – Ред.)".
Зранку 30 травня російську столицю та область атакували невідомі безпілотники. В атаці брало участь близько 30 безпілотників. Більшість нібито збили у Підмосков’ї.
- Російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 30 травня, є жертви та руйнування.
- Сили ППО знищили 29 із 31 "шахеда".
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