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Российская ДРГ попыталась пройти через границу в Харьковскую область. Неудачно – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 07:21
Российская ДРГ попыталась пройти через границу в Харьковскую область. Неудачно – Генштаб - Фото
Украинский военный (фото - Генштаб)

Оккупанты безуспешно попытались завести диверсионно-разведывательную группу с территории России в Харьковскую область. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке утром 31 мая.

Как отмечается, на Слобожанском направлении противник предпринял неудачную попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы через государственную границу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области.

Российская ДРГ попыталась пройти через границу в Харьковскую область. Неудачно – Генштаб

  • 22 мая 2023 года РДК и легион "Свобода России" пересекли границы с РФ, они вошли в Белгородскую область.
  • В легионе "Свобода России" утверждают, что во время операции в Белгородской области РФ были "разгромлены" силы ФСБ, а также уничтожена мотострелковая рота ВС РФ.

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Наталья Медведева
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