Российская ДРГ попыталась пройти через границу в Харьковскую область. Неудачно – Генштаб
31.05.2023, 07:21
Украинский военный (фото - Генштаб)
Оккупанты безуспешно попытались завести диверсионно-разведывательную группу с территории России в Харьковскую область. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке утром 31 мая.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Как отмечается, на Слобожанском направлении противник предпринял неудачную попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы через государственную границу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области.
- 22 мая 2023 года РДК и легион "Свобода России" пересекли границы с РФ, они вошли в Белгородскую область.
- В легионе "Свобода России" утверждают, что во время операции в Белгородской области РФ были "разгромлены" силы ФСБ, а также уничтожена мотострелковая рота ВС РФ.
Читайте также: Почему в Москве взрывы. СМИ РФ начали задавать Кремлю "неудобные" вопросы, реакция Пескова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии