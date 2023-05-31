Російська ДРГ спробувала пройти через кордон у Харківську область. Невдало – Генштаб

Окупанти безуспішно спробували завести диверсійно-розвідувальну групу з території Росії до Харківської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні вранці 31 травня.

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Як зазначається, на Слобожанському напрямку противник зробив невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через державний кордон України у районі населеного пункту Зелене Харківської області.

22 травня 2023 року РДК та легіон "Свобода Росії" перетнули кордони з РФ, вони увійшли до Бєлгородської області.

У легіоні "Свобода Росії" стверджують, що під час операції в Бєлгородській області РФ було "розгромлено" сили ФСБ, а також знищено мотострілецьку роту ЗС РФ.

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