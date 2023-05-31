Глава Харківської ОВА про спробу прориву ДРГ: Виходила під вогнем і з втратами

Диверсійно-розвідувальна група, яка намагалась зайти на територію Харківської області, відходила під вогнем українських сил і зазнала втрат. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник ОВА Олег Синєгубов, наголосивши, що спроби проникнення ДРГ не є "новинкою" для регіону.

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Сьогодні Генштаб повідомив, що на Слобожанському напрямку противник зробив невдалу спробу проникнення ДРГ через державний кордон України у районі населеного пункту Зелене Харківської області.

Синєгубов наголосив, що РФ регулярно обстрілює північно-східні території Харківської області та, запускаючи ДРГ, намагається перевірити злагодженість українських військ і щільність оборони.

"Однак під вогневим ураженням вони вимушені були відійти – відповідно, з втратами. Це, на жаль, ми фіксуємо постійно. І ми чітко розуміємо, що ворог не залишив своїх планів на Харків, Харківську область чи окремі населені пункти, намагаючись покращити своє тактичне положення", – сказав глава ОВА.

У ранковому зведенні Генштаб повідомляв, що на Куп'янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії на захід від Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області.

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