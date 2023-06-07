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Утечка аммиака в Харьковской области. Появилось видео аварии – белесый дым в лесу видео

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 14:38
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Российские военные пропагандисты показали видео с белесыми клубами дыма, который вытекает из постройки в лесистой местности. Источник утверждает, что на кадрах с дрона снята аварийная утечка аммиака из поврежденной насосной станции недалеко от села Масютовка в Купянском районе Харьковской области.

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На кадрах с другого ракурса дым растекся ниже деревьев по лесу в сторону развилки дороги.

На доступных публике, но неофициальных картах боевых действий видно, что насосная станция находится аккурат на линии фронта. На Google Maps виден схожий участок леса со зданием.

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Подтвердить аутентичность видео на данный момент невозможно.

6 июня глава местной областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что около 17:45 дня ВС РФ повторно обстреляли аммиакопровод в этой локации. Первый обстрел был 5 июня

Утром 7 июня Синегубов сообщил: замеры показывают, что в населенных пунктах Купянского района аммиак в воздухе отсутствует.

Смотрите видео: Херсон тонет, а Россия бьет снарядами. Люди на крышах молят о спасении

Евгений Пилипенко
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аммиакопроводвойнааммиакмасютовка
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