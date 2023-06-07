Российские военные пропагандисты показали видео с белесыми клубами дыма, который вытекает из постройки в лесистой местности. Источник утверждает, что на кадрах с дрона снята аварийная утечка аммиака из поврежденной насосной станции недалеко от села Масютовка в Купянском районе Харьковской области.

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На кадрах с другого ракурса дым растекся ниже деревьев по лесу в сторону развилки дороги.

На доступных публике, но неофициальных картах боевых действий видно, что насосная станция находится аккурат на линии фронта. На Google Maps виден схожий участок леса со зданием.

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Подтвердить аутентичность видео на данный момент невозможно.

6 июня глава местной областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что около 17:45 дня ВС РФ повторно обстреляли аммиакопровод в этой локации. Первый обстрел был 5 июня.

Утром 7 июня Синегубов сообщил: замеры показывают, что в населенных пунктах Купянского района аммиак в воздухе отсутствует.

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